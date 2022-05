Amélioration aussi pour l'Alpine A480 des leaders du championnat Lapierre-Nagrao-Vaxivière, dixième en 2.05.477.

On n'a visiblement pas passé de pneus neufs du côté de WRT avec les Oreca "belges" 14ème et 16ème devant la Richard Mille de Sébastien Ogier et Lilou Wadou à 4.122.

En GTE-Pro comme en AM, Porsche restant devant avec les mêmes équipages qu'hier, Christensen-Estre d'une part et la Project 1 de Cairoli-Pedersen-Leutwiler chez les Am.

A noter que la séance a été stoppée à dix minutes de la fin suite à la sortie du côté de Stavelot de l'Aston Martin Vantage de Paul Dalla Lana.





Disputée dans des conditions idéales, la deuxième séance d'essais libres a permis de déjà gagner une bonne seconde par rapport à jeudi. C'est toujours une LMP2 qui a signé le meilleur temps, mais cette fois la Team Penske (l'équipe qui fera rouler les Porsche LMH l'an prochain) de Felipe Nasr, Dans Cameron et Emmanuel Collard en 2.04.443. Cela reste un peu moins de quatre secondes moins rapide que la pole de 2021. Ce qui signifie que les Hypercar roulent sans doute encore avec beaucoup d'essence et n'ont pas encore dévoilé tout leur potentiel. Elles se rapprochent toutefois de la tête avec la Glickenhaus 007 de Dumas-Pla-Derani à 21 millièmes seulement du meilleur temps, tandis que la Toyota GR010 de Buemi-Hartley-Hirakawa remonte au 3ème rang à 249 millièmes, la voiture soeur pointant en 6ème position.