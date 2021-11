Jusqu'où s'arrêtera-t-elle ? En l'espace de quelques mois, l'écurie WRT est devenu la nouvelle référence de la catégorie LMP2. La formation hennuyère avait déjà les 24 Heures du Mans et le titre en European Le Mans Series dans son escarcelle. A l'issue des 8 Heures de Bahreïn, finale du WEC 2021, les troupes de Vincent Vosse ont été sacrés champions du monde d'endurance dans leur catégorie.

Cette dernière course de l'année s'est déroulée comme dans un rêve pour l'Oreca n°31 pilotée par Robin Frijns, Charles Milesi et Ferdinand Habsburg qui a pris le commandement dès la première partie de l'épreuve. Cette nouvelle couronne est amplement méritée pour l'équipe basée à Baudour qui s'est jouée avec brio des formations en place depuis plusieurs années alors qu'elle découvrait quasiment le LMP2 en 2021.

Stoffel Vandoorne est vaincu avec les honneurs. Aux côtés de ses copains Sean Gelael et Tom Blomqvist, le Courtraisien a pris la 3ème place ce samedi sur l'Oreca JOTA n°28 derrière la voiture-soeur de Davidson-Da Costa-Gonzalez, de quoi lui assurer la médaille d'argent au championnat. Il aura manqué une victoire à Stoffy et ses potes alors que WRT en compte trois. La régularité du trio à l'Oreca verte foncée n'aura pas suffi mais gageons que les belles perfs de notre compatriote ne sont pas passées inaperçues.

Pour sa dernière course en WEC, Kazuki Nakajima repart avec une ultime victoire. Le Japonais, qui partageait la Toyota GR010 n°8 avec Sébastien Buemi et Brendon Hartley, quitte ainsi les hommes de Cologne la tête haute, lui qui fait partie de l'aventure nippone en championnat du monde d'endurance depuis la première année.

Sept secondes séparent la Toy' n°8 de la n°7 de Kamui Kobayashi, José Maria Lopez et Mike Conway. Le trio vainqueur des dernières 24H du Mans s'assure d'un titre mondial bien mérité. Troisième place à sept tours pour l'Alpine A480 n°36 de Lapierre-Negrao-Vaxivière qui vu son beau départ gâché par des ennuis de boîte de vitesses.

On reparlera longtemps du final en GTE-Pro. Ce fut chaud entre la Porsche 911 RSR n°92 de Michael Christensen et la Ferrari 488 GTE n°51 d'Alex Pier Guidi. A 10 minutes du damier, l'Italien percutait le Danois et se voyait intimé par le direction de course de rendre la position à la 911 de pointe. Sauf que celle-ci s'engouffrait immédiatement dans la pitlane pour un splash and dash et Pier Guidi ne s'exécuta jamais. Il y a fort à parier que ça va discuter chez les stewards. Troisième place à 18 secondes pour la Ferrari 488 GTE n°52 de Molina-Serra.

Sarah Bovy a vu sa perf' des qualifications mal récompensée et finit 9ème du GTE-Am sur la Ferrari 488 GTE n°85 Iron Dames qu'elle partage avec Michelle Gatting et Rahel Frey. La victoire est revenue à la Ferrari 488 GTE n°83 AF Corse de Nielsen-Rovera-Perrodo devant la Porsche 911 RSR n°77 Dempsey-Proton de Ried-Evans-Campbell et la Porsche 911 RSR n°56 Project1 de Perfetti-Pera-Cairoli.