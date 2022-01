En attendant le feu d'artifices pour les cent ans en 2023 avec les retours de Porsche, Audi, Ferrari, BMW, Cadillac, Acura et l'arrivée de Lamborghini, tous en version protos LMDh, les fans du Mans mais aussi des 6H de Spa début mai auront déjà droit à un plateau un peu plus solide dans la catégorie de pointe qu'en 2021. Aux Toyota, Glickenhaus et Alpine (avec deux voitures?), il faudra ajouter deux nouvelles Peugeot 9X8 et une toute nouvelle ByKollès Hypercar avec toujours le Fra,çais Tom Dillmann derrière le volant. Ce qui nous donne un total assez incroyable de douze marques dans la catégorie de pointe pour la saison 2023. Du jamais vu dans l'histoire du Mans.

Nous avons aussi appris de bonne source que, dès 2024, la catégorie GTE sera remplacée par du GT3 avec seulement les marques présentes en LMDh ce qui laisserait les équipes Mercedes sur le carreau.