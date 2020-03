Une décision inévitable...

Face à la propagation exponentielle mondiale du COVID-19, et après discussion entre le promoteur du Championnat, ses partenaires locaux et le RACB, la décision a été prise de reporter la septième manche de la saison 2019-2020 du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC), prévue du 23 au 25 avril prochains sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le promoteur, le Circuit de Spa-Francorchamps et le RACB travaillent conjointement afin d’envisager une nouvelle date dans le calendrier 2020. Nous vous tiendrons rapidement informés du résultat de ces discussions.

Gérard Neveu, Directeur Général du WEC : « Cette décision est la seule option responsable à ce stade. La santé et le bien-être de nos concurrents, de nos fans et des membres de notre paddock doivent rester notre priorité. Nous travaillons sur une nouvelle date pour les TOTAL 6 Heures de Spa-Francorchamps, et nous communiquerons à ce sujet dès que possible. »

Les billets déjà achetés en prévente seront valables pour la nouvelle date ou peuvent être remboursés via l'organisateur.