Tout le monde étant obligé d s'élancer en pneus neufs pour cette première séance d'essais libres en vue des 6H de Spa (départ samedi à 13h30), on a assisté à une sorte de répétition des qualifications lors du premier quart d'heure ce vendredi en milieu d'après-midi. A la différence près que protos et GT ont tous pris la piste en même temps.

Confirmation de ce que nous avions déjà vu lors du prologue avec le meilleur chrono signé par l'Oreca 07 United Autosport LMP2 pilotée par le champion en titre Filipe Albuquerque. Parti un peu après ses petits camarades, le Portugais a tourné en 2.04.083, soit quelques centièmes plus vite que mardi matin.

Belle amélioration par contre, de l'ordre de neuf dixièmes, pour l'Alpine A480 Hypercar pilotée par Mathieu Vaxivière. Le Français échoue à 252 millièmes, soit un quart de seconde du meilleur temps. On retrouve ensuite l'Oreca Realteam de Norman Nato et la Jota de Stoffel Vandoorne, détenteur du meilleur 2e secteur. Petite à petit le Belge et son équipe rattrapent le temps perdu avec un gros crash de Sean Gelael au Raidillon les obligeant à changer de châssis.

La première des Toyota GR010, celle de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José-Maria Lopez pointe au 7e rang, à un peu moins d'une demie seconde, 491 millièmes exactement. La voiture soeur de Buemi-Hartley-Nakajima est dixième à 0.864 avec un secteur 1 violet, c'est à dire le meilleur, le 3ème étant à mettre à l'actif de la Toy #7. Voilà qui confirme que les Japonaises sont bien actuellement les plus rapides en lignes droites.

Modeste onzième à 0.928, l'équipe belge WRT n'a pas encore brûlé sa cartouche Frijns et prépare sagement la course qui, avec une bonne douzaine de protos capables de rouler dans la même seconde, promet d'être disputée.

En GTE-Pro, Porsche garde provisoirement l'avantage (Jani-Estre en 2.13.466), mais Ferrari n'est vraiment pas loin, à moins d'un dixième ce jeudi. L'unique Corvette C8-R tire un peu la langue pour la dernière course en tant que pilote pro d'Oliver Gavin.

Les 911 sont aussi devant en GTE-Am avec la Project 1 #56 de Perfetti-Cairoli-Pera devant les deux Dempsey-Proton avec notre compatriote Alessio Picariello en candidat au podium sur la seconde.

Ce vendredi, après deux autres séances libres, les qualifications débuteront à 18h20.

Essais libres 1 Le classement : 1. Albuquerque-Scherer-Hanson (Por-All-GB/Oreca-Gibson United Autosport LMP2) 2.04.083 ; 2. Lapierre-Vaxivière-Negrao (Fra-Fra-Bré/Alpine A480 Hypercar) à 0.252 ; 3. Nato-Duval-Garcia (Fra-Fra-Sui/Oreca-Gibson Realteam LMP2) à 0.388 ; 4. VANDOORNE-Gelael-Blomqvist (BEL-Ind-GB/Oreca-Gibson Jota LMP2) à 0.392 ; 5. Montoya-Hanley-Hedman (Col-GB-Bré/Oreca-Gibson Dragonspeed LMP2) à 0.399 ; 6. Van Der Garde-Vanuitert-Van Eerd (P-B/Oreca-Gibson Team Nederland LMP2) à 0.408 ; 7. Lopez-Kobayashi-Conway (Arg-Jap-GB/Toyota GR010 Hypercar) à 0.491 ;... 18. Jani-Estre (Sui-Fra/Porsche 911 RSR) à 9.383 (1ers GTE-Pro)... 22. Perfetti-Cairoli-Pera (Ita/Porsche 911 RSR) à 9.858 (1ers GTE-Am)