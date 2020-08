Avant cela, la Rebellion, déjà la plus rapide lors des deux premières sessions, avait été la première à passer sous la barre des deux minutes en tournant en 1.59.605, 438 millièmes devant la Toyota #7 et 484 devant la #8. La pole devrait se jouer entre ces trois-là ce soir à partir de 18h30.



En LMP2, la bagarre s'annonce serrée entre une demie douzaine de protos. Et pour la deuxième fois en trois séances, c'est le Racing Team Nederland qui s'est montré le plus véloce.

La qualif pour les GTE-Pro débutera à 18h00 avec une lutte à trois annoncée entre Porsche, Aston Martin et Ferrari.



Avant que cette troisième séance ne soit interrompue, c'est la Porsche de Estre-Christensen qui menait la danse en 2.14.558. Maxime Martin (Aston Martin Vantage) n'avait visiblement pas encore monté les nouveaux pneus et ne pointait qu'au 19e rang absolu, le dernier des GTE-Pro derrière la Ferrari de Collard-Perodo-Nielsen, leaders en GTE-Am.

La qualification à 18h Déjà la plus courte, la troisième séance libre en vue des 6H de Spa a été rabotée de moitié cet après-midi au drapeau rouge. En cause, une taque d'évacuation d'eau qui s'est détachée du côté du Double Gauche.