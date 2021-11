C'est l'affaire qui a empoisonné le final du championnat du monde d'endurance 2021 dans la catégorie GTE-Pro. Rappel des faits déjà évoqués il y a quelques jours : à quelques minutes de l'arrivée de la dernière course de la saison à Bahreïn, la Porsche 911 RSR n°92 de Christensen-Estre-Jani et la Ferrari 488 GTE n°51 de Pier Guidi-Calado sont en lutte pour la victoire. La marque qui finira devant l'autre sera sacrée championne dans la classe. Malheureusement, un contact a lieu entre Alex Pier Guidi et Michael Christensen, l'Italien envoyant le Danois en toupie. Suite à un énorme quiproquo, la Ferrari n'était finalement pas pénalisée et passait la ligne d'arrivée en tête.

Porsche choisissait logiquement de faire appel des décisions prises par les commissaires sportifs. Demande d'appel rejetée. Pas question de baisser les bras dans le clan allemand qui faisait appel du rejet, l'affaire pouvant aller jusqu'à la Cour d'Appel de la FIA. Finalement, après concertation avec expert juridique, la marque de Stuttgart choisissait de se rétracter. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. "Dans l’intérêt de notre sport, Porsche souhaite que les sanctions pour les infractions commises sur la piste, en particulier durant la course, fassent l’objet d’une approche stricte et uniforme", insiste toutefois la firme teutonne sur Twitter.

C'est donc Ferrari qui rafle le titre en GTE-Pro chez les constructeurs tandis que James Calado et Alessandro Pier Guidi en font de même chez les pilotes. Mais gageons que Porsche attendra le Cavallino de pied ferme en 2022 pour une revanche cinglante.