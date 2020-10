Loris Cresson est devenu le dix-neuvième coureur belge à participer à une manche du Championnat du Monde FIM de Superbike, lors de la finale de la saison 2020, organisée le week-end dernier au Circuito Estoril au Portugal.

En intégrant le OUTDO TPR Kawasaki, une équipe qui a une longue histoire dans le paddock WorldSBK, Loris a reçu l'opportunité de passer directement dans la catégorie-reine Superbike après plusieurs années de compétition dans le World Supersport.

Étant parfaitement conscient du défi à relever, Cresson s'est bien adapté, s'améliorant tout au long du week-end pour rallier l'arrivée à une 18ème place, ce qui impressionnant compte tenu de son manque criant de roulage. Le pilote n°84 est resté ce lundi au Portugal pour un autre test avec l'équipe Kawasaki.

"Quel méga week-end", commente Cresson. "C'est tellement différent de ce à quoi je suis habitué mais j'ai adoré. Pour ma première fois sur une Superbike, je suis vraiment content. L'équipe était géniale, la moto était si puissante et le freinage est très différent de ce qui se fait en Supersport. Je savais en arrivant que ce serait un week-end d'apprentissage et d'adaptation, et l'équipe m'a mis en confiance dès le début. La première course a été une émotion incroyable. J'ai terminé P18 et honnêtement j'étais épuisé mentalement et physiquement. J'ai pris un bon départ mais j'ai ensuite perdu des positions, ce qui était prévu. La moto avec un réservoir plein m'a donné un feeling très différent, mais au fil des tours, j'ai pu trouver un rythme pour pousser un peu plus fort et mes chronos s'amélioraient de plus en plus. Lors de la Superpole et de la deuxième course, j'ai pu aller une seconde plus vite à chaque tour et je me sentais beaucoup mieux. Je comprends mieux la moto désormais. Je sais sur quoi je dois travailler, mais je peux honnêtement dire que pour mon premier week-end World Superbike, je suis heureux. Je remercierai jamais assez l'équipe de m'avoir accueilli à bras ouverts et j'ai hâte d'enfourcher à nouveau ma moto!"

Il espère pouvoir annoncer officiellement ses plans 2021 sous peu.