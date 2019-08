Comme on pouvait le craindre dès lundi après le crash lors des ultimes essais, Kris Princen ne pourra pas prendre, demain, le départ du Rallye d'Allemagne, dixième manche du Championnat du Monde.





"Le châssis est touché et la voiture n'est malheureusement pas réparable dans d'aussi courts délais," nous a confirmé ce matin Frédéric Miclotte, le responsable du team de Jourdan Serderidis JJ Motorsport.





Même s'il se sent mieux ce matin, le leader du championnat de Belgique ne prendra donc pas demain le départ de son 11e rallye mondial, le premier depuis dix-huit ans. Cinq autres équipages belges retrouveront Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul sur les spéciales du Deutschland avec nos espoirs Sébastien Bédoret et Guillaume de Mevius, le revenant Pieter Tsjoen dont vous pourrez lire l'interview dans la DH de ce mercredi, et les Cracco père et fils.