Depuis lundi, il n'a quasi pas arrêté de pleuvoir durant les reconnaissances du Rallye d'Argentine, cinquième manche du Championnat du Monde débutant par une super spéciale ce soir peu après minuit chez nous (00h08) avec le décalage horaire. Des conditions horribles et inhabituelles pour la saison transformant certaines portions de spéciales en véritables bourbiers (certains sont d'ailleurs restés plantés lors des recos) et certains gués en véritables piscines où les moteurs pourtant bien protégés risquent de se noyer ou de couper.





"Au moins, il n'y aura pas de balayage," sourit Sébastien Ogier qui se retrouvera deuxième sur la route. "Mais cela risque d'être vraiment délicat par endroits." Thierry Neuville n'est pas spécialement le mieux placé en ouvrant la route. Au contraire, vu l'état des chemins argentins, personne n'a vraiment envie de partir premier ce vendredi même si l'on annonce plus de pluie pour ce vendredi et le week-end. "Sans ouvreurs, on ne saura pas vraiment à quoi s'attendre dans des spéciales où l'on n'est plus passé depuis trois jours," confie notre compatriote. "S'il y a un gros piège, nous serons les premiers à l'affronter. Il va falloir rester prudent pour ne pas se faire surprendre. Le plus important sera de rester sur la route."





D'un côté, les énormes flaques vont se vider au fil des passages, mais de l'autre des ornières vont vite se creuser. On l'a vu lors du shake down où les quatre meilleurs temps ont été signés dès le premier "run". "Je pense qu'il vaut mieux être 1er que dixième, mais qu'une deuxième ou troisième position de départ sera plus idéale," ajoute notre pilote Hyundai prêt à assumer son rôle de leader du championnat.



Ce matin en Argentine, c'est Ott Tanak sur sa Toyota qui a signé le meilleur chrono en 2.34.9, soit sept dixièmes devant la i20 WRC de Thierry à égalité avec l'autre Yaris WRC de Kris Meeke. Sébastien Ogier sur sa Citroën C3 WRC pointait au 4e rang à 1.2 devant Dani Sordo 5e à 2.9