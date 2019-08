La dernière matinée du Rallye de Finlande n'a pas apporté de gros bouleversements. Alors que le leader Ott Tanak (meilleur temps dans l'ES20), son équipier Kris Meeke reparti en Rally2 ou Thierry Neuville économisent leurs pneus en vue de la Power Stage, certains à l'image de Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi ou Andreas Mikkelsen et Seb Ogier continuent à attaquer.





Toujours troisième, le pilote Toyota est revenu à 7 secondes de la Citroën en signant le meilleur temps dans l'ES21 où le jeune Lappi a perdu 3.6. Explication: "Je n'ai pas pu parcourir cette spéciale en course l'an dernier car j'étais sorti de la route dans celle précédente,"rappelle le pilote Citroën pas trop inquiet.





Andreas Mikkelsen conserve lui 1.7 d'avance sur un sextuple champion bien décidé à lui reprendre la 4e place. C'est la principale lutte encore en cours. Et elle a son importance dans la course au titre. "Je n'ai pas fait une bonne spéciale, j'avais un petit souci, quelque chose bougeait dans les pieds et m'a déconcentré," expliquait le Français à l'arrivée après un jump de 55m.





Toujours sixième, Craig Breen a perdu son sourire et bien compris les ordres. Il devra laisser passer Thierry en vue de l'arrivée. Dès lors, l'Irlandais ne force pas le rythme: "Je n'ai pas la vitesse pour aller rechercher Ogier donc l'important pour moi est de terminer le rallye."





Septième puis cinquième ce matin, Thierry Neuville quant à lui a essayé de conserver au maximum ses gommes pour la Power Stage: "Cette spéciale n'est pas facile. J'ai hésité en quelques endroits. On verra ce que cela donne au 2e passage..."

Mauvaise nouvelle pour lui, Gus Greensmith est sorti de la route dans l'ES21, notre compatriote, quatrième sur la route ce matin, perdant dès lors encore un de ses balayeurs...