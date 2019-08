ES22: 3e scratch pour Mikkelsen, Tanak possède 21 d'avance sur Lappi avant la Power Stage





Si le podium semble désormais définitivement figé avec 21.1 d'écart entre Ott Tanak et Esapekka Lappi et 8.6 entre le Finlandais et son compatriote Jari-Matti Latvala assurant les gros points pour Toyota, cela bataille encore ferme derrière pour la 4e place entre Andreas Mikkelsen et Seb Ogier. Le Norvégien signe le meilleur et grappille encore une demie seconde sur le Français pour porter son avance à 2.2 sur la Citroën avant la dernière spéciale. "Oui, oui, "s'exclamait Andreas en s'encourageant à l'arrivée. "Battre Ogier ici alors que c'est normalement mon épreuve où je suis le moins bon, c'est motivant. Je suis heureux."

Le Français tente tout mais avoue ne pas pouvoir aller plus vite. Attention toutefois à lui dans l'ultime Power Stage où il sera assurément un candidat aux bonus de cinq points. Tout comme aurait dû l'être Kris Meeke. Reparti en Rally2 ce matin, l'Irlandais devait logiquement uniquement préserver ses pneus pour l'ultime spéciale où il devait prendre des points à Ogier et Neuville. Mais il s'est à nouveau laissé piéger et a encore arraché une roue. La deuxième en quatre spéciales... "Game over".

Une mauvaise fin de journée pour les fans irlandais puisque que Craig Breen a été forcé de pointer deux minutes en retard pour permettre à son équipier Thierry Neuville de gagner une place (et deux points) au classement et de partir dès lors derrière lui dans la Power Stage. "Je suis là pour cela, je fais mon boulot," a déclaré Craig après son sacrifice.





Avec l'abandon de Kris Meeke et même s'il sera encore la 3e WRC sur la route derrière Teemu Suninen et Craig Breen donc, Thierry a tout de même la chance de marquer un ou deux points supplémentaires lors d'une ultime spéciale qui débutera à 12h18.









La dernière matinée du Rallye de Finlande n'a pas apporté de gros bouleversements. Alors que le leader Ott Tanak (meilleur temps dans l'ES20), son équipier Kris Meeke reparti en Rally2 ou Thierry Neuville économisent leurs pneus en vue de la Power Stage, certains à l'image de Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi ou Andreas Mikkelsen et Seb Ogier continuent à attaquer.





Toujours troisième, le pilote Toyota est revenu à 7 secondes de la Citroën en signant le meilleur temps dans l'ES21 où le jeune Lappi a perdu 3.6. Explication: "Je n'ai pas pu parcourir cette spéciale en course l'an dernier car j'étais sorti de la route dans celle précédente,"rappelle le pilote Citroën pas trop inquiet.





Andreas Mikkelsen conserve lui 1.7 d'avance sur un sextuple champion bien décidé à lui reprendre la 4e place. C'est la principale lutte encore en cours. Et elle a son importance dans la course au titre. "Je n'ai pas fait une bonne spéciale, j'avais un petit souci, quelque chose bougeait dans les pieds et m'a déconcentré," expliquait le Français à l'arrivée après un jump de 55m.





Toujours sixième, Craig Breen a perdu son sourire et bien compris les ordres. Il devra laisser passer Thierry en vue de l'arrivée. Dès lors, l'Irlandais ne force pas le rythme: "Je n'ai pas la vitesse pour aller rechercher Ogier donc l'important pour moi est de terminer le rallye."





Septième puis cinquième ce matin, Thierry Neuville quant à lui a essayé de conserver au maximum ses gommes pour la Power Stage: "Cette spéciale n'est pas facile. J'ai hésité en quelques endroits. On verra ce que cela donne au 2e passage..."

Mauvaise nouvelle pour lui, Gus Greensmith est sorti de la route dans l'ES21, notre compatriote, quatrième sur la route ce matin, perdant dès lors encore un de ses balayeurs...