Avec la pluie, le froid, un peu de brouillard, de la boue et de grandes flaques d'eau, soit des conditions typiques du RAC Rally, la deuxième spéciale du Rallye de Monza disputée ce matin a amené son nouveau lot de faits de course et rebondissements. Et la principale victime de cette première spéciale de la matinée n'est autre que notre compatriote Thierry Neuville qui a commis une nouvelle faute lui coûtant une vingtaine de secondes. En fait, le Belge, surpris par de la boue et une portion très glissante, s'est fait piéger au même endroit que Sébastien Ogier juste avant lui. Mais là où le Français a tapé un gros ballot de paille, le Belge a arraché toute la clôture et est resté calé une bonne quinzaine de secondes.



"Le moteur refusait de redémarrer comme cela m'est déjà arrivé précédemment cette année," expliquait le pilote Hyundai revenu avec des dégâts mesurés. Avec une assistance après chaque spéciale cela ne va pas l'handicaper pour le reste de la journée heureusement, mais avec en outre l'handicap de partir parmi les premiers, il a déjà concédé 32.8 secondes à son équipier Dani Sordo,relayant Sébastien Ogier en tête du rallye.



Derrière l'Espagnol, la bonne surprise est venu d'Esapekka Lappi plaçant sa Ford Fiesta au 2e rang à 4.6. Troisième dans la spéciale, Kalle Rovanpera occupe la 4e place désormais au classement général à 7.9, huit dixièmes derrière son équipier Seb Ogier et 2.4 devant Elfyn Evans, cinquième et toujours virtuellement champion du monde à ce stade. Victime de problèmes en fin de spéciale, Ott Tanak accuse 15.1 de retard et précède de 4 dixièmes Teemu Suninen dont la Ford émettait un bruit étrange. Peut-être son moteur a-il pris l'eau quelque part.



Andreas Mikkelsen (Skoda) a pris la tête en R5 en chaussant des pneus neige (!), catégorie dans laquelle Adrien Fourmaux et notre compatriote Renaud Jamoul continuent d'étonner.

Nouveau souci après la touchette d'hier pour le vice-champion d'Europe Junior Grégoire Munster qui perd plus d'une minute sur Mikkelsen et chute dans les profondeurs du classement. "J'ai fait un tout droit, je suis resté calé dans la boue," regrettait le pilote Hyundai.