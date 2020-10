Disputée au lever du jour, avec le soleil aveuglant en certains endroits les pilotes, la première spéciale de ce samedi a permis à Sébastien Ogier de signer son premier scratch de cette édition du Rallye de Sardaigne. Maintenant qu’il n’est plus handicapé par sa position de départ, le Français a enfoncé la pédale d’accélérateur à fond pour devancer son équipier Elfyn Evans de 2.6. Derrière le doublé Toyota, Thierry Neuville signe le 3e temps à 3.6. Un écart permettant au sextuple champion de le passer pour 2.8 au classement général.

« Nous avons décidé d’emporter deux roues de secours comme hier, » explique Thierry. « Cela constitue certes un handicap de poids (23 kg) à l’arrière de notre Hyundai. Mais cela nous donnera la possibilité d’avoir deux pneus plus frais à la fin de la boucle. Si la température augmenté rapidement, cela devrait nous aider et je compte bien rattraper le temps perdu ce matin. On fera les comptes à la fin de la boucle pour voir quelle était la meilleure option. »

Au classement général, Dani Sordo mène toujours avec 22.6 d’avance sur la Ford de Teemu Suninen qui ne pourra pas résister bien longtemps encore aux prétendants au titre. Seb Ogier n’est déjà plus que 8.4 derrière le Finlandais. Thierry Neuville juste un peu plus loin. La bataille lors de cette deuxième étape s’annonce vraiment somptueuse.