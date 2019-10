ES18-19: Le Belge compte 10.9 de retard à trois spéciales du but

Les deux premières spéciales de la matinée n'ont pas apporté de changements dans le Top 4. Deux fois deuxième, d'abord un dixième derrière Ott Tanak, puis à deux secondes d'Elfyn Evans passant Andreas Mikkelsen pour la 5e place absolue, Thierry Neuville à continuer à attaquer pour mettre la pression sur son rival estonien. Mais le pilote Toyota est solide et ne semble pas prêt à craquer. A trois spéciales du but, il compte encore 10.9 d'avance sur le pilote Hyundai.

Sébastien Ogier de son côté a définitivement abandonné l'idée d'aller rechercher Thierry Neuville pour le gain de la 2e place (il compte désormais 13.3 de retard) et économise clairement ses pneus pour la Power Stage qui débutera à 13h18 de notre heure. Kris Meeke reste quatrième et doit encore se méfier du retour possible d'Elfyn Evans qui aurait clairement pu jouer la victoire sans une crevaison dès la 2e spéciale de vendredi.