ES12-13: Crash pour Breen, crevaison pour Suninen, Thierry revient à 2.2 d'Ogier

Les deux dernières spéciales de la matinée ont confirmé la tendance générale avec deux nouveaux meilleurs temps pour Elfyn Evans déjà remonté au 6e rang à 4.6 d'Andreas Mikkelsen qu'il devrait avaler sans difficultés.

Devant, Ott Tanak ne peut pas assurer et continue à pousser pour garder une petite avance de 7 secondes sur la Citroën d'un Seb Ogier avouant ne pas pouvoir aller plus vite: "Dans l'ultime spéciale, j'ai touché quelque chose. J'ai entendu un grand bang et cela m'a déconcentré car je croyais que j'avais quelque chose de cassé à ma suspension," commentait le Gapençais.

Thierry Neuville continue lui aussi à cravacher pour tenter de remonter sur l'Estonien. Troisième dans l'ES13, il n'était pas trop heureux: "J'ai commis une petite erreur qui m'a coûté quelques secondes. J'essaie, mais ce n'est vraiment pas facile."

Le pilote Hyundai est revenu à 2.2 d'Ogier et 9.2 d'Ott Tanak au terme de la première boucle. Il va maintenant pouvoir changer ses pneus pour les quatre spéciales encore à parcourir cet après-midi. Son avance sur Kris Meeke, devant lui ce matin, est désormais de 4.4, l'Irlandais assurant visiblement de précieux points pour Toyota face à Hyundai qui a perdu gros avec le tonneau coûtant cinq bonnes minutes à Craig Breen. "On continue mais avec le pare-brise cassé et une visibilité réduite c'est assez frustrant," commentait l'Irlandais.

A noter que le changement de pare-brise devrait être autorisé, pour raisons de sécurité, ce midi.

Le premier passage dans la classique de Dify a permis au héros local Elfyn Evans de signer son deuxième scratch sur le rallye, le pilote Ford, retardé hier par une crevaison, visant encore le Top 5.

Deuxième, Ott Tanak accentue son avance qui est désormais de 5.8 sur Sébastien Ogier et de 8.6 sur Thierry Neuville et Kris Meeke.

"Le temps était pas mal mais j'aurais dû faire mieux," expliquait à l'arrivée le pilote Hyundai battu de 2.1 par le Gallois Evans. "Je me suis montré trop prudent sur les premiers kilomètres. La nuit a été courte et la journée par contre s'annonce encore très longue. L'objectif reste le même: Dépasser Ott."

En WRC2, Kalle Rovanpera a frappé très fort pour reprendre la tête de la catégorie des mains du l'autre pilote officiel Skoda Jan Kopecky.

La prochaine spéciale aura lieu à 11h08.