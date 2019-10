Les Hyundai en retrait. Première spéciale ce soir à 20h08 à Oulton Park

Disputée sur un tronçon boueux d'un peu plus de 4,5 km, la spéciale d'essais du Wales Rally GB s'est achevée ce midi avec un meilleur temps à mettre à l'actif de la Toyota Yaris WRC de Kris Meeke. L'Irlandais a bouclé le parcours lors de son 2e passage en 2.54.1 et précède de 1.1 un trio composé de la Ford Fiesta du revenant gallois Elfyn Evans (il a manqué les trois dernières manches après s'être blessé au dos au Rallye d'Estonie début juillet) et des Citroën C3 WRC de Seb Ogier et Esapekka Lappi.

Cinquième à 1.2, Teemu Suninen confirme qu'il faudra compter avec la marque à l'ovale ce week-end, victorieuse des deux dernières éditions avec Evans et Ogier.

Thierry Neuville n'a été crédité que du sixième chrono, le premier des Hyundai à 1.4. Dans le peloton de chasse, les écarts sont faibles. Il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter vu que la stratégie a déjà débuté et que certains à l'image d'Ott Tanak, seulement 8e à 2.3, ont déjà commencé à économiser leurs pneus tendres en vue du rallye qui s'annonce particulièrement mouillé, boueux et glissant.

« Le rallye débute ce soir et il n'y aura pas une seconde à perdre. Il y a beaucoup de candidats au podium et il faudra être dans le rythme dès la première spéciale forestière de vendredi matin, » a déclaré notre compatriote brûlant sans doute ici ses dernières cartouches au championnat.

Ses équipiers Craig Breen (à la faute lors du premier passage) et Andreas Mikkelsen ne pointent qu'aux 9e et 10e rangs. Mais une fois encore, il y a déjà de la tactique et il faudra attendre les premières spéciales pour voir qui est réellement dans le coup sur ce terrain.

On s'intéressera aussi à la course en R5 où le plateau est extraordinaire avec vingt-cinq voitures, le retour d'Hayden Paddon en Fiesta mais surtout les adieux au Mondial de Petter Solberg (VW) seize ans après son titre décroché ici-même en 2003 sur Subaru et les débuts de son tout jeune (17 ans) fils Oliver, lui aussi aux commandes d'une Polo, deuxième du « shake down » à six dixièmes de la Skoda de Kalle Rovanpera, 2.7 devant son père. Vive la jeunesse !

A l'issue du premier passage, Guillaume de Mevius, l'autre pilote belge engagé, pointait au 21e rang de sa catégorie, à 16 secondes de son équipier au sein du team Citroën DG Sport Mads Ostberg.