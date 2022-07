WRC: Hyundai prolonge pour trois ans

Voilà qui mettra définitivement fin aux doutes liés à la conjoncture et surtout aux résultats décevants de ce début de saison: Hyundai Motorsport a officialisé ce matin le prolongement de trois ans de son bail en WRC avec son partenaire principal, le pétrolier Shell. C'est aussi une nouvelle rassurante pour le Championnat en lui-même qui avait annoncé l'arrivée d'un nouveau constructeur qu'on attend toujours et qui pourrait difficilement connaître la même aura avec seulement Toyota et Ford.

Pour Thierry Neuville, encore sous contrat avec les Coréens, on ne sait par contre pas si c'est tellement une bonne nouvelle tant on voudrait le voir au moins une fois au volant d'une Yaris ou d'une Puma...