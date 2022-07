Thierry Neuville, plus grand champion sans couronne

Thierry Neuville visera ce week-end, en Estonie, son premier succès de la saison au volant d’une Hyundai toujours perfectible, tant au niveau des performances que de la fiabilité. À domicile, son équipier Ott Tanak visera, lui aussi, une 16e victoire de carrière. Mais l’Estonien fait déjà partie du cercle très fermé des 18 champions du monde du WRC grâce au titre acquis en 2019 avec Toyota.

À 34 ans, notre quintuple vice-champion comptant déjà plus de premières places que Walter Röhrl, Petter Solberg, Stig Blomqvist, Timo Salonen, Richard Burns ou Ari Vatanen reste un champion sans couronne. Jamais un pilote n’est resté aussi longtemps fidèle à un constructeur sans décrocher la timbale. En huit ans et demi, Hyundai a remporté 21 rallyes, soit autant que Fiat dans l’histoire. C’est peu face à Citroën (102), Ford (92) et Toyota (73), les trois marques les plus glorieuses du WRC.

Hormis pour les "power stages" où il occupe le troisième rang avec 18 scratches contre 19 pour Ott Tanak et 41 pour Sébastien Ogier, le Belge n’est généralement encore devancé dans les statistiques que par un seul autre pilote jamais sacré : Jari-Matti Latvala. Retraité depuis deux ans, le Finlandais avait débuté sa carrière en Mondial à 17 ans, soit quatre ans plus jeune que notre représentant. Celui qui est devenu aujourd’hui le directeur sportif de Toyota compte 18 victoires et un record de 209 départs contre 137 aujourd’hui pour Thierry Neuville, quatrième plus gros scoreur en 43 ans de WRC avec 1 563 points marqués contre 2 571 pour Sébastien Ogier, 1 778 pour Sébastien Loeb et 1 668 pour Jari-Matti Latvala. C’est donc lui le plus lourd en unités ce matin au départ de Tartu. En termes de meilleurs temps, avec 303 scratches, il est encore loin de "JML" (539). C’est aussi le cas au niveau des podiums (52) où trois autres têtes non couronnées le devancent toujours avec Mikko Hirvonen (69), Jari-Matti Latvala (67) et, depuis peu, le discret finisseur Dani Sordo (53).

À son prochain succès, le Saint-Vithois de Monaco égalera Björn Waldegard. Il reviendra alors à deux longueurs de Latvala, le plus grand champion sans couronne de l’histoire.