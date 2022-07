WRC Estonie (ES1) : Breen le plus rapide, Neuville 4ème

Avec seulement 1,66 kilomètre contre le chrono, il ne fallait pas s'étonner que les écarts soient infimes lors de cette première spéciale de type show à Tartu en Estonie. Craig Breen s'est montré le plus prompt au volant de sa Ford Puma en avalant le tronçon en 1:38.7. L'Irlandais devance pour seulement un dixième les Toyota Yaris de Kalle Rovanpera et Elfyn Evans. Thierry Neuville (Hyundai) s'est quant à lui hissé au quatrième rang avec trois dixièmes de retard sur son ancien équipier.

"J'espère vivre un événement sans problème et un rallye amusant. On veut aller vite sur ces belles routes. J'ai hâte d'y être!", commente le Saint-Vithois. Neuville précède pour deux dixièmes son équipier Ott Tänak. On retrouve ensuite les Toyota d'Esapekka Lappi et de Takamoto Katsuta. Gus Greensmith (Ford), Oliver Solberg (Hyundai) et Pierre-Louis Loubet (Ford) complètent ce premier Top 10 se tenant en 1,7 seconde. Contre-performance d'Adrien Fourmaux (Ford), seulement 12ème au scratch derrière une WRC2, à 3,2 secondes.

C'est demain que les choses sérieuses commenceront réellement en Estonie. Le départ sera donné à 6h45 heure belge pour le premier passage dans Peipsiääre long de 24,35 km.