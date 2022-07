WRC Estonie 2ème étape : Kalle Rovanpera domine encore, Thierry Neuville assure sa 4ème place

Six spéciales et septante-sept kilomètres restent à parcourir ce dimanche

L’après-midi n’a apporté aucun changement au classement général. Kalle Rovanpera a continué à afficher son insolente suprématie en signant trois des quatre meilleurs temps pour porter son avance à 29.1 sur son équipier Elfyn Evans, incapable de riposter.

« Tout va bien pour nous, on roule sur un rythme soutenu sans toutefois prendre de gros risques, » affirme le jeune Finlandais à six spéciales et 77 km de son cinquième succès en six courses. Et avec son rallye à domicile à venir dans trois semaines, la série n’est peut-être pas terminée. Une chose est certaine, sauf accident grave, le pilote Toyota succèdera à Sébastien Ogier avant la fin de l’année.

Ott Tanak doit se résoudre d’assurer la plus petite marche du podium. Le premier pilote Hyundai pointe à 1.11.5. C’est beaucoup trop pour son rallye à domicile et donne une idée du déficit des WRC coréennes. Son équipier Thierry Neuville accuse encore une minute de plus de retard.

« Je n’ai plus rien à gagner ni à aller chercher, donc on fait des tests en vue de la Finlande, » explique le Belge monté sur seulement deux podiums depuis le début de saison.

Takamoto Katsuta a bien résisté au retour d’Adrien Fourmaux pour la cinquième place. Mais en signant le meilleur temps dans la courte dernière spéciale show, le pilote Ford a démontré qu’il n’avait peut-être pas encore dit son dernier mot.