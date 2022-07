WRC Estonie ES21 : Rovanpera essaie de ne pas rouler trop vite, Ott Tanak dénonce

La dernière matinée a été dure une fois encore pour le clan Ford avec les abandons de Pierre-Louis Loubet (suspension endommagée après avoir heurté un rocher) et de Gus Greensmith (différentiel). Adrien Fourmaux est désormais le seul rescapé de l’équipe et on lui a demandé de laisser filer Takamoto Katsuta et d’assurer les points de la sixième place.

Pas de changement devant avec toujours les deux Toyota devant les deux Hyundai. Et trois nouveaux meilleurs temps pour Kalle Rovanpera (celui de l'ES20 partagé avec Ott Tanak) déclarant à la fin de l'ES21, répétition de la Power Stage : "J'ai essayé de ne pas rouler trop vite pour économiser mes pneus pour l'ultime spéciale bonus, mais le grip était bon", souriait-il après son 13ème scratch sur 21 spéciales.

Victime d’un tête-à-queue dans la spéciale précédente, Elfyn Evans pointe désormais à 40.8, tandis que Ott Tanak est à 1.19.

"Il y a des problèmes fondamentaux dans le développement de notre voiture. On progresse par rapport à nous-mêmes peut-être, mais on est encore loin de nos concurrents. Il reste beaucoup de travail."

Des propos bien sûr confirmés par son équipier Thierry Neuville, quatrième à 2.45.4 à trois spéciales de l'arrivée du rallye où le Belge se sera montré le moins compétitif de la saison. "Je suis sorti un peu large dans un gauche, heureusement sans dommage",avouait notre compatriote pas certain du tout de pouvoir prendre des points supplémentaires dans la Power Stage (à partir de 13h18) face aux quatre Toyota, à la Hyundai de Ott Tanak et à la Ford de Craig Breen régulièrement plus rapides.