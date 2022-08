WRC Finlande ES2: Ott Tanak prend les commandes, Solberg déjà out

La première vraie spéciale du Rallye de Finlande a rendu son verdict. Et malgré les critiques et son pessimisme concernant ses chances de concurrencer les Toyota, Ott Tanak signe le meilleur tempos 2.7 devant la Toyota d'Esapekka Lappi et 2.9 devant la Ford Puma de Craig Green.

"Je ne me sens pas confortable dans ma Hyundai, mais je dois me forcer et profiter de l'avantage de ma position sur la route ce matin," confie l'Estonien succédant à son équipier Thierry Neuville en tête du Rallye, 5.3 devant Lappi et 6.0 devant Elfyn Evans. Malgré un souci d'interphone, Craig Breen pointe au 4ème rang absolu à 6.8, six dixièmes devant Thierry Neuville seulement dixième sur cette deuxième spéciale:

"Je n'ai aucune adhérence dès que la route est rapide," regrette notre compatriote.

Kalle Rovanpera est renvoyé en 6ème position: "Il y a plus de balayage que prévu," explique le leader du Mondial.

Bon cinquième chrono sur cette spéciale d'Adrien Fourmaux sur sa Puma.

Takamoto Katsuta a effectué un tête-à-queue, Pierre-Louis Loubet a touché une grosse pierre dans une corde sans heureusement grosse conséquence. Catastrophe par contre pour Oliver Solberg, parti en tonneau en sortant de la trajectoire dès le premier virage à gauche. C'en est déjà terminé pour le 3ème pilote Hyundai furieux sur lui-même.