WRC Finlande ES12: Rovanpera vole, Tanak résiste, Neuville gagne deux places

Le pilote Hyundai possède désormais 8.4 d'avance sur la première des Toyota, mais la pression de Kalle devient de plus en plus forte

La pluie redoublant a rendu cette douzième spéciale particulièrement difficile et piégeuse. Craig Breen n'en est pas sorti après avoir heurté un talus à la réception d'un jump, tandis que Takamoto Katsuta a commis trois erreurs lui faisant perdre pour trois dixièmes ce qui est maintenant devenu la 5ème place au profit de Thierry Neuville.

"Ma voiture manque toujours de précision," martèle le Belge. "On progresse par petites touches mais ce n'est pas suffisant."

Toujours leader, Ott Tanak n'y va pas avec le dos de la cuillère depuis le début du rallye.

"Les conditions sont difficiles mais constantes. Mais il y a quelque chose d'autre qui rend l'adhérence inconsistante." Encore une critique de plus à l'égard de son équipe.

Pourtant l'Estonien fait de la résistance. Même s'il a perdu 2.5 ici par rapport au scratch de Kalle Rovanpera, il a augmenté encore son avance sur Esapekka Lappi auteur d'une petite erreur sur un freinage pour un quitté. Le Finlandais a perdu une poignée de secondes et pointe désormais à 8.4 du leader. Son compatriote Rovanpera n'est plus que 6.5 derrière, tandis qu'Elfyn Evans reste dans la bagarre pour la gagne à 15.6 du pilote Hyundai.

Plus que jamais dans ces conditions, les quatre peuvent encore gagner. Et les quatre peuvent aussi tous commettre une faute irréparable...

ES11: Elfyn Evans signe son premier scratch, Kalle Rovanpera remonte

La pluie est venue compliquer encore les choses ce matin sur les spéciales du Rallye de Finlande.

Cinquième sur la route, Thierry Neuville ne peut profiter pleinement de sa meilleure position. Notre compatriote reprend deux secondes à Takamoto Katsuta et se rapproche à 13 secondes de la sixième place, mais en perd sur Craig Breen.

"On a changé les différentiels hier soir, mais c'est toujours inconfortable. Il faut continuer à travailler là-dessus," explique-t-il après avoir perdu 7.1 sur Elfyn Evans, auteur du meilleur chrono. Le Gallois signe donc son premier scratch sur ce rallye 7 dixièmes devant Kalle Rovanpera. Les deux hommes sont passés juste avant que la pluie redouble ce qui a fait perdre un peu de temps à Esapekka Lappi et Ott Tanak.

"Ce truc est un cauchemar à piloter," lance l'Estonien à l'arrivée. Les ingénieurs et dirigeants de Hyundai apprécieront... L'Estonien, troisième sur la spéciale perd 4.3 sur Evans mais augmente son avance sur son plus proche poursuivant Esapekka Lappi, l'écart passant à 6.6. Elfyn Evans est troisième à 15 secondes et Kalle Rovanpera est à 17.4.