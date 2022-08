WRC Finlande ES19-20: Ott Tanak à deux spéciales d'un 16ème succès

Ott Tanak a pris l'ascendant psychologique en remportant les deux spéciales de la matinée, la deuxième à égalité avec son poursuivant Kalle Rovanpera désormais repoussé à 10.3 alors qu'il ne reste plus que deux spéciales et 23 km à disputer. On peut donc écrire que l'Estonien a pris une belle option sur un seizième succès mondial, son deuxième en Finlande.

"Que je prenne des risques de fou ou pas ne change plus grand chose," a sagement déclaré le jeune Finlandais. "Si je me mets couteau, je vais peut-être reprendre deux secondes à Ott qui va très vite. Cela n'est pas suffisant. Je vais devoir me contenter des dix-huit points du premier accessit."

Le pilote Hyundai, lui, refuse d'encore y croire: "Je fais attention aussi, mais nous sommes en Finlande et tout peut encore arriver."

Surtout quand on pilote une Hyundai qui n'est pas un modèle de fiabilité même si sur ce rallye, pour la première fois, aucun problème n'est encore venu entraver la progression de Tanak et Neuville signant ce matin un bon troisième chrono dans la répétition de la Power Stage. Devant les Toyota de Evans et Lappi.

Si le Belge n'a pas été dans le coup sur cette épreuve et a montré moins d'engagement que son équipier, il ne faut pas oublier non plus qu'avec Oliver Solberg out dès le premier virage, le team lui a sûrement très vite demandé d'assurer sa place à l'arrivée pour marquer des points constructeurs. Et quand vous ne prenez pas le risque de sortir ou de toucher, les secondes s'envolent très vite lors du GP de Finlande.