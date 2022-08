Accueil Sports Moteurs WRC Thierry Neuville vise les quatre à la suite à Ypres: "Les titres sont perdus, maintenant je peux prendre plus de risques pour gagner" Thierry Neuville vise les quatre à la suite dans son rallye à domicile, mais surtout son 1er succès en Hyundai WRC1. Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs ©LPR

Braver at home ( "Plus courageux dans mon pays"). Ce n'est pas qu'un slogan sur sa casquette ou les t-shirts se vendant comme des petits pains sur la Grand-Place d'Ypres. C'est l'état d'esprit dans lequel Thierry Neuville se trouve à la veille de la manche belge du WRC. Après deux épreuves subies en Estonie et en Finlande où Kalle Rovanpera et Ott Tanak n'ont pas réussi...