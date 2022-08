WRC Ypres: Max Verstappen sera-t-il à Ypres ce week-end pour le 1er Mondial WRC de papa Jos?

Après deux apparitions au Haspengouw et au South Belgian Rally, Jos Verstappen effectue ce week-end sa troisième participation en championnat de Belgique des rallyes, mais surtout son baptême au niveau mondial.

"J'ai encore disputé deux épreuves régionales ici dans le coin à Wervik et Monteberg pour me préparer au mieux pour ce grand rendez-vous," explique l'ex-pilote de F1 évoluant dans la catégorie Masters belge (plus de 50 ans) mais pas à l'échelon mondial. Une question de date. Pour être un maître en WRC il fallait avoir fêté son demi siècle avant le Monte-Carlo. Or le Néerlandais a eu son anniversaire le 4 mars. "Je vais voir comment cela se déroule ici, mais le but est de disputer plusieurs épreuves mondiales en WRC l'an prochain," poursuit le papa du champion du monde de F1 qui a changé d'équipier, le Belge Kris Botson ne souhaitant plus monter à ses côtés après leur crash du côté de Vresse-sur-Semois. Il a été dès lors remplacé par le Néerlandais Harm Van Koppen.

Les suiveurs se posaient deux questions: "Jos the Boss" parviendra-t-il à contenir ses ardeurs et garder sa Citroën C3 Rally2 sur la route durant trois jours sans tomber dans un Wateringue? Et surtout, est-ce que son fils Max, en vacances du côté de Monaco où il s'entraînait physiquement encore aujourd'hui, inversera une fois les rôles et viendra dire un petit "coucou" à son paternel.

"Non, ce n'est pas prévu," a indiqué Verstappen Sr a un collègue limbourgeois. Est-ce réellement la vérité ou le néo-rallyman veut-il simplement éviter l'émeute autour de sa zone d'assistance? La présence du pilote Red Bull dans le Westhoek, une semaine avant le GP de Belgique, serait assurément sympathique. Reste à voir si "Super Max", leader du Mondial a réellement envie de prendre un bain de foule une sept jours à l'avance...