WRC Ypres: Thierry Neuville tire le premier au shake down

Il y avait déjà beaucoup de monde, cet après-midi à partir de 16h, pour assister à l'ultime spéciale test en vue du Ypres Westhoek Rallye Belgium.

A l'issue du premier passage sur la spéciale de Nieuwkerke longue de 7,3 km, Thierry Neuville devançait assez largement les Toyota Yaris WRC d'Esapekka Lappi (2ème à 2.7) et de Kalle Rovanpera (3e à 4.7).

"Avec l'apparition de la pluie par endroits, c'était déjà fort difficile," expliquait le pilote Hyundai. "Il va falloir éviter les erreurs. Mon but est de m'amuser durant trois jours."

Troisième à un peu moins de cinq secondes Kalle Rovanpera avouait: "C'est compliqué quand vous vous retrouvez en pneus durs sur des portions humides. Je veux gagner bien sûr, mais ce ne sera pas évident."

Ott Tanak pointait au 4ème rang à 5 secondes, trois dixièmes devant la Yaris d'Elfyn Evans et 1.1 devant la troisième Hyundai d'Oliver Solberg en pneus tendres.

Craig Breen sur la première des Ford Puma ne signait que le 7ème meilleur chrono à 6.1.

Auteur d'un tout-droit, Takamoto Katsuta ne décrochait que le 11ème temps. A la question êtes vous confiant pour le week-end, le Japonais a honnêtement répondu: "Non!" Il est vrai qu'il était sorti de la route ici l'an dernier.

En WRC2, les pilotes du BRC (championnat de Belgique) étaient d'emblée les plus rapides avec le Français Stéphane Lefèbvre (C3) précédant de 3.3 la Polo de Vincent Verschueren et de 4.4 la Hyundai de Grégoire Munster. Andreas Mikkelsen et Yohan Rossel pointaient à 6.5 et 7.1 secondes.