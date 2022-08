Rallye d'Ypres : un ouvreur de luxe nommé Kankkunen sur une Toyota Yaris à hydrogène !

Curiosité dans la cité des Chats ce week-end avec une bien drôle de voiture en action. Le Rallye d'Ypres marque en effet les débuts publics de la Toyota GR Yaris H2. Cette bobinette expérimentale utilise de l'hydrogène pour alimenter un moteur à combustion basé sur le même bloc 3 cylindres 1600cc turbocompressé de 260 chevaux que celui de la GR Yaris de série 100% thermique.

Ce moteur dans une version propre a été développé dans la GR Corolla H2, pilotée par le directeur de l'équipe Toyota Gazoo Racing WRT Jari-Matti Latvala avec le président du constructeur nippon, Akio Toyoda, lors des 24 Heures du Fuji Speedway plus tôt cette année.

La GR Yaris H2 fait office de voiture ouvreuse sur le Rallye d'Ypres. A son volant, la légende du rallye Toyota et quadruple champion du monde Juha Kankkunen ! "La puissance est identique au modèle thermique mais on a beaucoup plus de couple ! On doit passer les vitesses assez fréquemment", explique le Finlandais. "Vu que l'autonomie de l'électrique pose encore problème, l'hydrogène pourrait être une alternative intéressante pour le rallye"

Parallèlement à cela, dans le cadre de l'engagement de Toyota à explorer de nouvelles alternatives pour atteindre la neutralité carbone, une berline Toyota Mirai, la voiture à pile à combustible à hydrogène disponible dans le catalogue de la marque, fait office de générateur d'énergie pour l'assistance de l'équipe (voir photo ci-dessous).