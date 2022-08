WRC Ypres (Après ES3) : Frayeur pour Neuville, battu d'un souffle par Tänak

Thierry Neuville s'est fait une belle chaleur dans l'ES3 de Messen-Middelhoek. Le Saint-Vithois a bien failli perdre un temps précieux. "Nous avons eu une spéciale propre mais à un carrefour nous étions un peu en perdition", commente le pilote Hyundai. "Je me bats avec la voiture en ce moment et par rapport à l'année dernière, ce n'est pas agréable. J'ai beaucoup d'ouvertures de différentiel et les roues se bloquent au freinage. Vous ne pouvez pas juger où freiner"

Malgré cela, Neuville a réalisé le deuxième chrono de la spéciale, ne lâchant qu'un dixième face à son équipier Ott Tänak qui réalise le scratch. Derrière les deux pilotes Hyundai, Craig Breen réalise un beau 3ème temps à seulement trois dixièmes sur sa Ford Puma. Quatrième chrono pour la meilleure Toyota, celle d'Elfyn Evans, à six sixièmes. Le Top 5 est complété par Adrien Fourmaux (Ford) qui ne s'attendait pas à pareille fête.

Derrière ces cinq larrons, on retrouve Esapekka Lappi (Toyota), Gun Greensmith (Ford) et Oliver Solberg (Hyundai). On notera que les huit premiers sont regroupés en sept secondes. La guigne en revanche pour Takamoto Katsuta dont la Toyota refusait tout service à quelques mètres de l'arrivée. "Un problème mécanique", soupirait le Japonais qui perdait plus d'une minute et devait rallier l'arrivée en mode électrique.

©DR

Après ES2 : Neuville signe le scratch, Evans devant, Rovanpera out

Auteur du scratch dans l'ES1, Kalle Rovanpera est sorti dans l'ES2 du Rallye d'Ypres. Le Finlandais est sorti trop large dans un virage à gauche, la Toyota Yaris n°69 partant en tonneaux. L'équipage est OK. C'est désormais certain, Rovanpera ne sera pas sacré dans le Westhoek, ce qui devait déjà faire l'objet d'un sacré concours de circonstances.

©DR

Rovanpera hors jeu, Thierry Neuville (Hyundai) ne s'est pas fait prier pour signer le scratch dans le premier passage dans Westouter-Boeschepe. Avec un chrono en 10.07.5, le Saint-Vithois devance Elfyn Evans (Toyota) de seulement trois dixièmes. "Nous étions pas encore en confiance lors de cette spéciale", explique TN. "Elle était très bosselée. Je n'ai pas pris de risques. On doit faire quelques changements dans les réglages"

Derrière Neuville et Evans, on retrouvait Ott Tänak (Hyundai), à une seconde. Le tiercé a creusé l'écart sur la concurrence puisque Craig Breen (Ford), 4ème, est à sept secondes. Suivent Adrien Fourmaux (Ford), Esapekka Lappi (Toyota), Gus Greensmith (Hyundai) et Oliver Solberg (Hyundai).

Evans prend la tête des opérations au classement général. Le Gallois possède 1,2 seconde d'avance sur Tänak et 7,8 sur Neuville. Lappi est 4ème à 14 secondes. Fourmaux 5ème à 16 secondes devant Breen à 19 secondes.

©DR

Après ES1 : Scratch pour Rovanpera, Neuville 6ème après un tout-droit

Cette fois-ci, ça y est : le Rallye d'Ypres 2022 a bel et bien été lancé ce matin sur le coup de 10h16 avec le passage des WRC dans l'ES1 de Vleteren 1. Cette spéciale de 11,97km en a surpris plus d'un et les écarts sont déjà considérables puisqu'il y a 14 secondes entre les dix premiers.

Plus rapide lors du shakedown, Thierry Neuville a dû se contenter du 6ème chrono ce matin et lâche pas moins de 10 secondes. "La route est assez sale", commente Thierry. "J'ai fait un tout droit et j'ai perdu du temps. Il n'y avait aucun grip lors de cette spéciale"

Toyota a revanche sonné la charge avec deux GR Yaris aux deux premières places. C'est Kalle Rovanpera qui s'est montré le plus véloce, le leader du championnat bouclant la spéciale en 6:08.2. Le Finlandais, qui avait terminé troisième en Belgique l'an dernier, devance son équipier Elfyn Evans pour 2,5 secondes.

La première non-Toyota, la Hyundai i20 de Ott Tänak, est troisième à trois secondes après avoir pris le dessus sur Esapekka Lappi et sa Toyota Yaris. Cinquième chrono pour Adrien Fourmaux, le jeune Français pointant à 9,2 secondes sur la première Ford Puma.

On notera le temps décevant de Craig Breen (Ford), neuvième à 14,2 secondes. L'Irlandais, deuxième en 2021, s'est plaint d'un manque de confiance totale dans sa monture. Il a seulement devancé de deux dixièmes la Hyundai d'Oliver Solberg.