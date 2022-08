WRC Ypres (Après ES11) : Neuville se fâche et reprend le tête !

On attendait une réponse de Thierry Neuville et elle a bel et bien eu lieu dans le premier passage dans Wijtschate. Le Belge, qui avait perdu la tête du Rallye d'Ypres pour un petit dixième face à Ott Tänak (Hyundai), a sorti le grand jeu pour signer le scratch. Le pilote Hyundai devance Elfyn Evans (Toyota) pour 3,2 secondes, Esapekka Lappi (Toyota) pour 5,8 secondes et Tänak pour 6,2 secondes.

Résultat, le Saint-Vithois reprend la tête au classement cumulé pour 6,1 secondes face à Tänak tandis que Evans est troisième à 15,1 secondes. "Ça va mais la voiture est un peu nerveuse. D'une certaine manière, le chrono n'est pas si mauvais donc il faut s'en contenter", commente TN.

Le Top 8 de la spéciale est complété par Kalle Rovanpera (Toyota, + 11,1), Adrien Fourmaux (Ford, + 12,2), Oliver Solberg (Hyundai, + 12,6) et Takamoto Katsuta (Toyota, + 13,4). Pour Gus Greensmith, la matinée vire au cauchemar. Sorti dans la spéciale précédente, le pilote Ford a bouclé la spéciale au ralenti avec une Puma bien endommagée. Avec plus de trois minutes perdues, tout espoir de bon résultat s'est envolé pour Gus.

©DR

Après ES10 : Drapeau rouge suite à la sortie de Breen !

Le premier passage dans Dikkebus a fait une victime de premier ordre ce matin : Craig Breen. L'Irlandais s'est fait surprendre dans un virage à gauche, sa Ford Puma partant en tonneaux avant de prendre feu. L'équipage était heureusement indemne mais la spéciale était neutralisée, tous les concurrents qui ne se sont pas encore élancés ou qui étaient encore dedans au moment du crash étant conduits vers l'ES11.

Seuls Kalle Rovanpera, Adrien Fourmaux, Oliver Solberg et Takamoto Katsuta avaient rejoint l'arrivée. L'ES10 a été agitée pour Ford M-Sport puisque Gus Greensmith était également signalé à l'arrêt pour changer une roue !

Ott Tänak a peut-être eu un répit. Ce matin, lors de l'ES9 de Reninge, il avait pris le meilleur sur Thierry Neuville au classement cumulé pour un petit dixième de seconde, l'Estonien étant 2,6 secondes plus rapide. Mais le champion 2019 se plaint de soucis de transmission. "Je suis inquiet car ils ont commencé à se déclarer dans l'ES9. Je ne sais pas si je pourrai tenir jusqu'au bout", admet Ott.

Dans Reninge, Neuville avait quant à lui perdu du temps en signant "seulement" le sixième chrono. "C'était une spéciale assez délicate pour démarrer la journée. C'était assez sale par endroits et j'étais un peu prudent. Les sensations dans la voiture sont bonnes, c'est donc le principal", avouait le Saint-Vithois.

Au classement cumulé, Neuville est donc deuxième avec un petit dixième de retard sur Tänak. Elfyn Evans (Toyota) est troisième avec 12 secondes de retard, Esapekka Lappi étant quatrième avec 39,4 secondes de retard.