WRC Ypres: Latvala: "Nos équipages 2023 ne sont pas encore finalisés"

Comme en F1, il y a toujours une partie de bluff dans le mercato du WRC. Et des clauses permettant parfois de se défaire de contrats existants. On sait que Ford cherche un pilote de pointe car son line-up 2022 s'avère un peu "léger", Hyundai prétend que le contrat d'Ott Tanak va au-delà de trois ans et veut garder l'Estonien qui au final ne serait sans doute mieux que chez Toyota où il ne s'entendait plus à l'époque avec le boss Tommi Makinen.

Comme le manager de Thierry Neuville qui, d'après une très bonne source, s'était grillé chez Toy en débarquant avec des prétentions trop élevées, Marko Martin, le manager de Tanak avait tapé trop haut. Mais après s'être rempli les poches durant trois ans, le champion2019 pourrait avoir envie d'affronter Rovanpera à armes égales. Mais reste-t-il une place chez les Japonais? Les contrats d'Elfyn Evans, un peu décevant cette année, et d'Esapekka Lappi sont ils bétonnés? Nous avons posé la question à Jari-Matti Latvala, le directeur sportif de Toyota en rallye.

Reste-il encore un baquet de libre chez Toyota pour 2023? "Notre line-up pour l'an prochain n'est pas encore totalement défini. Nous travaillons encore dessus," a avoué très franchement le Finlandais. Va-t-on dès lors assister à un transfert inattendu comme avec Fernando Alonso parti subitement chez Aston Martin alors que tout le monde s'attendait à le voir rester chez Alpine? Ott Tanak voire Thierry Neuville peut-il créer la surprise en rejoignant le camp adverse? C'est peu probable mais sans doute pas impossible. Hormis ces deux-là, Toyota n'a aucun intérêt à aller chercher ailleurs. Par contre, on doit se faire du souci du côté de Adrien Fourmaux voire même de Craig Breen. Car on se demande franchement si Andreas Mikkelsen ou Stéphane Lefèbvre ne ferait pas du meilleur boulot au volant de la Puma...