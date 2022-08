WRC Ypres: Ott Tanak remet Neuville à sa place: "On doit se battre ensemble contre les autres, pas l'un contre l'autre"

Suite à l'accident de son équipier, Ott Tanak a terminé la deuxième journée du Rallye d'Ypres en tête avec une avance de 8.2 sur la Toyota d'Elfyn Evans. Et l'Estonien, énervé, est revenu sur les propos de Thierry Neuville qui mettait en doute ses soucis. "Je ne sais pas ce que pense Thierry et pourquoi il a dit cela. J'ignore quelles étaient ses intentions mais en fait je m'en fous. En tant qu'équipiers on est censés se battre ensemble contre les autres et pas l'un contre l'autre."

A l'issue de la 12ème spéciale, le leader belge avait déclaré: "Si Ott a des soucis de transmission, alors moi je roule sur trois cylindres..."

Ott Tanak est désormais à quatre spéciales d'un troisième succès cette saison: "Ce ne sera pas simple mais je vais tout donner pour rester devant Elfyn Evans."

Patron de Hyundai, Julien Moncet a déclaré pour sa part: "On est encore sous le coup de la déception. Il s'agit d'une erreur de la part de Thierry... Maintenant on va essayer de conserver la victoire avec Ott."