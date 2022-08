WRC Ypres: Thierry Neuville se rapproche d'un 4ème succès à Ypres: "Je commence à me faire plaisir"

Thierry Neuville affichait un large sourire lors de son retour à l'assistance d'Ypres:

"Ma Hyundai fonctionne de mieux en mieux. Je me sens plus en confiance à son volant. J'ai donc pu hausser le rythme par rapport à vendredi et surtout je commence à me faire plaisir."

Lors de la première ce matin, le Saint-Vithois a pourtant perdu un peu de temps et son leadership: "Je ne l'aimais pas celle-là et je me suis montré un peu trop prudent. J'avais peur de crever."

Mais il a ensuite aligné quatre meilleurs temps pour porter son avance à 18.3 sur son équipier Ott Tanak se plaignant de sa transmission: "Oui et moi mon moteur tourne sur deux cylindres," blaguait le Belge ne croyant pas trop aux soucis de son équipier. "Oui j'ai attaqué et je me suis payé une petite frayeur dans Hollebeke. Le but est d'augmenter encore un peu mon avance afin de pouvoir assurer dimanche et garder un peu mes pneus pour la Power Stage."

Il reste encore trois spéciales à disputer ce samedi et quatre dimanche.