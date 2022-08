Thierry Neuville réagit après son abandon au rallye d'Ypres: "Une de mes plus grosses déceptions"

C'est tout sourire que Thierry Neuville s'est présenté face à la presse pour expliquer sa déconvenue et son abandon dans l'ES15 de Wijtschate. A la télévision, nous avons vu sa Hyundai ne pas plonger dans la corde et glisser sur de la poussière logiquement là lors du deuxième passage. L'auto a sous-viré jusque dans un wateringue, un des nombreux fossés jonchant le parcours. Pour rappel, Thierry était en tête avec 17 secondes d'avance et neuvième sur la route...

"Je suis évidemment très frustré. C'est une des plus grandes déceptions de ma carrière car j'étais devant mon public, à la maison. Je suis arrivé dans ce gauche à angle droit et j'ai bien pris la corde, mais j'ai glissé sur de la poussière qui n'était pas là au passage précédent, ni dans les corrections de mes ouvreurs. Elle doit avoir été déposée par les deux ou trois voitures devant moi. J'ai glissé et je suis tombé dans un petit fossé. Les spectateurs ont réussi à me sortir du trou mais la roueavant droite était pliée et il n'y avait plus moyen de continuer. C'est vraiment très dommage. On repartira demain pour essayer de marquer quelques points mais le coeur n'y est plus."