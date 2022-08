Rallye d'Ypres: DG Sport triomphe en WRC2 grâce à Stéphane Lefebvre !

Il n'avait plus gagné en WRC2 depuis 2015. Stéphane Lefebvre évoluait presqu'à domicile, à quelques encablures de son Nord-Pas-de-Calais tout proche. L'ancien pilote officiel Citroën en WRC a mis tout le monde d'accord lors de ce Rallye d'Ypres pour imposer la Citroën C3 Rally2 engagée par l'équipe theutoise DG Sport. Pendant tout le rallye, Lefebvre s'est battu puis est parvenu à contrôler le pilote officiel Skoda Andreas Mikkelsen, engagée sur une Fabia Toksport WRT soutenue par l'usine.

Au bout des 20 spéciales disputées ce week-end, Stéphane Lefebvre s'impose avec une avance de 18,1 secondes sur le Norvégien mais termine également à une brillante sixième place absolue au classement général, derrière les cinq WRC1 encore dans le match ! "Je dédie ce résultat à toute l'équipe DG Sport, avec une pensée particulière pour le boss Alain Georges", commentait Stéphane à la descente de sa voiture.

Un autre pilote chevronné, le Français Yohan Rossel, termine troisième du WRC2 à 69 secondes de son compatriote. Le Britannique Chris Ingram (Skoda), ancien champion d'Europe, termine 4ème à 1:35.1 après avoir pris le dessus sur Grégoire Munster (Hyundai) qui a crevé ce matin. Le Verviétois termine sixième du WRC2 après avoir été débordé in extremis par Nicolay Gryazin (Skoda) mais non sans signer plusieurs chronos probants face au gratin international.

Du côté des autres Belges inscrits en WRC2, Vincent Verschueren (VW) et Sébastien Bedoret (Skoda) terminent 6ème et 7ème, à bonne distance de Munster. Freddy Loix (Skoda) et Davy Vanneste (Citroën), qui ont connu un rallye en yo-yo, complètent le Top 10 derrière l'Allemand Armin Kremer (Skoda).