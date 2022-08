Thierry Neuville: "Oui, c'était mon erreur"

Près de 20h après le malheureux accident dans lequel il a perdu une 16ème victoire mondiale, Thierry Neuville a enfin reconnu son erreur : « Oui, c'est de ma faute puisqu'on a fini au trou, » avouait-il enfin à l'assistance de la mi-journée. « J'ai été surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cela glisse autant dans ce virage assez propre au premier passage. Adrien Fourmaux et Elfyn Evans ont d'ailleurs failli y aller avant moi. »

Reparti ce matin « uniquement par respect pour les fans car le coeur n'y est plus », le meilleur performer du rallye a ajouté un meilleur temps (le 8ème) à son tableau de chasse, dans la première du jour. Troisième dans l'ultime spéciale où il a été confronté à de petits soucis de transmission, notre compatriote a sauvé trois petits points qui ne suffiront certainement pas à le consoler après une « énorme déception. Pour Martijn, pour moi, l'équipe et les fans. Même si l'on s'est amusé, il me faudra quelques jours pour digérer cela et me concentrer sur les quatre dernières manches de la saison. Mais Ott et moi avons prouvé la vitesse de la Hyundai. Ce n'est pas encore top, mais cela va dans la bonne direction. »

La prochaine manche aura lieu en Grèce dans un peu plus de deux semaines où sa position sur la route (il a désormais chuté au 4ème rang du championnat dix points derrière Elfyn Evans, à 97 unités de Kalle Rovanpera) devrait lui permettre d'être avantagé et donc de jouer devant lors de la première étape.