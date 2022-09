WRC Acropole: Seb Loeb de retour en tête, Neuville 4ème dans la poussière

La poussière soulevée par les concurrents a réduit considérablement la visibilité pour tous les pilotes partis derrière l'ouvreur Kalle Rovanpera ce qui a considérablement réduit l'avantage du nettoyage de la route au fil des passages.

Néanmoins ce sont deux pilotes partis très loin, les "Fordistes" Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet, séparés par huit dixièmes, qui ont signé les deux meilleurs temps sur cette spéciale, le nonuple champion du monde prenant la tête du rallye 1.1 devant la Hyundai de Ott Tanak et 1.7 devant Thierry Neuville, quatrième dans la spéciale mais troisième au classement général.

"On savait qu'il y aurait de la poussière, pas de vent le matin et donc un manque de visibilité, on a demandé quatre minutes mais une fois encore la FIA ne nous a pas écouté. C'est vraiment la m...," pestait le Belge. "On ne voit rien. J'espère que la FIA a apprécié. C'est toujours la même chose," embrayait son équipier estonien.

Sébastien Loeb, lui, ne se plaignait pas trop. "Ce n'était pas facile avec la poussière, le soleil levant et une petite alerte sur les freins à la fin, mais au final ce fut une bonne spéciale," souriait le nouveau leader. Découvrant cette épreuve, son équipier irlandais Craig Breen était signalé à l'arrêt sur la liaison après l'arrivée avec un début d'incendie heureusement vite maîtrisé. Il a repris la route et devrait pouvoir se présenter au départ de la spéciale suivante où la FIA a désormais décidé d'imposer quatre minutes d'écart entre les voitures. Tant pis pour la télé et WRC Live... Actuellement cinquième, Kalle Rovanpera pourrait donc y perdre plus de temps.