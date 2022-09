WRC Acropole ES8: Le scratch pour Tanak, mais Loeb accentue son avance sur Neuville deuxième

Comme on pouvait s'y attendre, les Hyundai sonnent la charge ce matin en Grèce. Parti sixième Ott Tanak bénéficie désormais d'une meilleure position sur la route et a récupéré son système hybride. L'Estonien signe le meilleur temps sur la plus longue spéciale du rallye (33 km) 1.7 devant le leader Sébastien Loeb qui vendra chèrement sa peau.

Thierry Neuville signe le troisième chrono à 4.7 de son équipier et passe Pierre-Louis Loubet et Esapekka Lappi pour le gain de la deuxième place, désormais à 19 secondes de la Puma de tête.

"Contrairement à Ott, j'ai décidé d'embarquer deux roues de secours ce qui constitue un handicap de poids mais aussi au niveau du comportement de ma Hyundai sur une spéciale aussi glissante," explique notre représentant. "L'arrière s'embarque plus. Mais on fera les comptes à la fin de la boucle..."

Il semble évident que le podium se jouera à la régulière entre les deux Hyundai et la Ford de Loeb car les autres ne peuvent pas suivre le rythme. Esapekka Lappi quatrième pointe à 17.2, Dani Sordo à 20.2 et Pierre-Louis Loubet à 20.4. Cela confirme bien que la hiérarchie d'hier soir a surtout été établie par les positions sur la route. Excepté pour ce diable de Loeb. Le papy du WRC fait de la résistance et les pilotes Hyundai vont devoir se cracher dans les mains pour aller le chercher et prendre des points importants à Kalle Rovanpera. Le Finlandais est reparti quatrième sur la route ce matin, mais les temps ne suivent toujours pas (9ème), le pilote Toyota se plaignant d'un manque de traction. A la régulière, on le voit mal remonter dans le Top 8. Ott Tanak doit en profiter pour réduire fortement son gros retard au championnat du monde.