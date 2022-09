WRC Acropole ES14: Le plus rapide, Tanak n'est pas prêt à se contenter de la 2ème place, Neuville ne veut pas entendre parler de consigne

L'abandon d'Elfyn Evans, trahi par son turbo sur la liaison menant à la première spéciale, a rendu la position du management de Hyundai encore plus délicate. Avec Pierre-Louis Loubet désormais quatrième à plus de deux minutes, Julien Moncet devrait calmer ses pilotes et les prier d'assurer gentiment le premier triplé de l'histoire de Hyundai. Le problème est qu'aucune décision n'a encore été prise. Les positions n'ont pas été figées entre les deux leaders et l'on n'a pas garanti non plus à Ott Tanak que Thierry lui offrirait la première place et les sept points supplémentaires qui vont avec. Du coup, les deux hommes continuent à attaquer au risque de sortir ou de casser leur mécanique mettant ainsi en péril les intérêts de leur équipe. Car Thierry et Ott sont des leaders qui veulent gagner et se battent avant tout pour eux-mêmes.

Dans cette spéciale, Ott a signé le scratch et repris 2.9 à Thierry Neuville. Le troisième pointe à 17 secondes. C'est dire que les deux hommes continuent à tout donner.

"Personne ne m'a parlé ce matin," a déclaré l'Estonien. "Alors je sais ce qu'il me reste à faire. Je donne tout, je pousse, mais je crains que ce ne sera pas suffisant."

De son côté, Thierry Neuville fait la sourde oreille et ne veut pas entendre parler de consigne. Pas question pour le Belge d'offrir son premier succès de l'année à son équipier mieux placé que lui au championnat: "Je gère mon avance et assure un fantastique triplé pour l'équipe. Un rallye se joue sur les spéciales..."

On est curieux de voir comment Julien Moncet, directeur sportif de l'équipe, va gérer cette situation tendue entre ses deux leaders.