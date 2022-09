Ott Tanak: “Bon pour les PR, pas pour les titres”

Ott Tanak n’a pas remporté de troisième succès consécutif. On a bien cru que l’Estonien en était capable quand on l’a vu signer un incroyable meilleur temps dans la huitième spéciale samedi matin. Seul Sébastien Loeb pouvait suivre son rythme une fois qu’il n’était plus handicapé par sa deuxième position sur la route. Puis la machine s’est enrayée.

"J'ai malheureusement été victime de trop de problèmes", regrettait le champion 2019. "Samedi, d'abord, j'ai perdu le boost du système hybride durant la moitié de la journée. Puis, j'ai eu quelques soucis de transmission."

Et malgré cela, il n’a échoué qu’à quinze secondes d’une nouvelle victoire qu’il aurait voulu que son team ordonne à son équipier de lui offrir.

"J'ai attendu une consigne d'équipe, en vain", grimaçait l'Estonien désormais revenu à 53 unités du leader du Mondial. "Cela aurait facilement pu être sept de moins. Il faut continuer à mettre la pression sur Kalle, qui vient d'enregistrer deux mauvais résultats avec deux fautes consécutives. Il reste trois rallyes et 90 points à pr endre, cela reste jouable."

Difficile dès lors d'accepter la décision de Julien Moncet de ne pas intervertir les positions à l'arrivée. "C'est une bonne décision pour les relations publiques, pas pour gagner des championnats. Et moi c'est ce que je veux : des titres !"

Jean Todt, David Richards, Toto Wolff ou Christian Horner auraient fait moins de sentiment. Mais on sait que les dirigeants coréens aiment le respect du sport. C’est tout à leur honneur. Et tant mieux cette fois pour Thierry Neuville. De toute manière, la probabilité qu’Ott Tanak perde le titre pour moins de sept unités est franchement infime…

Kalle: "Un des pires pour Toyota et pour moi"

Pour la deuxième fois consécutive, Kalle Rovanpera a commis une erreur. Et pour la deuxième fois après Ypres, le confortable leader du championnat après cinq succès n'a pas terminé dans le top 10. Mais le Finlandais n'est toutefois pas rentré bredouille. Il a pu repartir dimanche pour inscrire quatre points bonus dans l'ultime spéciale : "Cela restera un des pires rallyes de ma carrière, pour Toyota aussi, soupirait le jeune Kalle. Vendredi, j'ai peiné en ouvrant la route. Je n'avais aucune adhérence. Et samedi, en tentant de remonter, j'ai tapé un arbre et endommagé l'arrière. On doit vraiment s'améliorer sur ce terrain."

Son compatriote Esapekka Lappi a dû se retirer samedi soir suite à un problème d’alimentation, tandis qu’Elfyn Evans a été trahi par son turbo dimanche matin, offrant sa quatrième place à Pierre-Louis Loubet (Ford). Le meilleur résultat du jeune Corse. Au final, Takamoto Katsuta (6e) est le seul pilote Yaris dans le top 10.