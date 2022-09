WRC: Sébastien Ogier de retour pour la fin de saison

Est-ce les trois succès consécutifs de Hyundai ou le récent triplé des Coréens à l'Acropole qui a fait réagir Toyota ? Ou tout simplement Sébastien Ogier commence-t-il déjà à s'ennuyer à la maison maintenant qu'il a délaissé les circuits et le LMP2 ?

Sans doute un peu des trois. Après avoir perdu la victoire suite à une crevaison au Monte-Carlo et ensuite connu des déboires au Portugal et au Kenya, le Français semble en tout cas heureux de confirmer son retour en WRC pour les trois derniers rallyes de la saison, en Nouvelle-Zélande, Espagne et au Japon. Son but sera bien sûr d'aider Kalle Rovanpera (mais le Finlandais n'en a pas vraiment besoin) et son son équipe à tresser les lauriers, mais aussi tenter d'accrocher une victoire supplémentaire à son palmarès.

Seul l'intérimaire Esappeka Lappi sans doute ne se réjouit pas du retour de la star française puisque cela signifie sans doute qu'on ne le verra plus au départ cette année.