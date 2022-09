Accueil Sports Moteurs WRC En Nouvelle-Zélande, Tanak et Neuville veulent maintenir la pression sur Kalle Ott Tanak et Thierry Neuville veulent repousser l’échéance de trois semaines. Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs ©Hyundai Motorsport / Fabien Dufo

Avec le décalage de onze heures entre Bruxelles et Auckland, à l'autre bout de la terre, le shake-down s'est déroulé, ce mercredi soir, et le départ de la première spéciale show du Rallye de Nouvelle-Zélande a été donné à 7 h 08, ce jeudi matin, chez nous. Des horaires auxquels les fans européens ne sont plus habitués, la dernière visite du WRC au pays des Kiwis et...