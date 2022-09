WRC Nouvelle-Zélande: Ott Tanak premier leader, Neuville 3ème

L'important décalage horaire aidant, la première spéciale show du Rallye de Nouvelle-Zélande, antépénultième manche du Mondial, a eu lieu ce matin peu après 7h chez nous.

Et c'est Ott Tanak, principal challenger dans la course au titre, 53 points derrière Kalle Rovanpera, qui a continué à mettre la pression en signant le meilleur chrono. Le pilote Hyundai a signé un temps de 1.45.8 et devancé de 9 dixièmes la Ford Puma de Craig Breen et de 1.6 l'autre i20 Hybride de son équipier Thierry Neuville.

Après une hésitation sur un "rond point" dont il fallait faire deux tours, le Finlandais fêtant samedi ses 22 ans a terminé sixième à 2.6.

"La lutte pour le titre n'est plus vraiment entre nos mains," a déclaré l'Estonien à l'arrivée. "Cela dépend uniquement de ce que fait Kalle."

La pluie annoncée pour les prochains jours pourrait aider le Finlandais et sa Toyota en limitant le phénomène de balayage. "J'espère car sinon ce sera très handicapant d'être le premier sur la route ce vendredi," affirme le pilote Yaris après une première spéciale qualifiée de mauvaise pour lui. Il doit prendre 7 points à son rival pour tresser les lauriers dès dimanche.

Grand spécialiste de ce type d'exercice, notre compatriote devait se contenter du 3ème temps. "On va essayer de rester dans la spirale positive dans laquelle le team et moi nous nous trouvons. Mais ce ne sera pas évident. Les spéciales sont vraiment rapides et difficiles. C'est un gros défi."

La première vraie spéciale est programmée à partir de 21h33 chez nous.