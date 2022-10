WRC 2023: Un calendrier de 14 manches sans Ypres

Le futur calendrier du WRC qui doit encore être validé par le prochain Conseil Mondial du 19 octobre a déjà fuit. Comme celui de la F1 il y a quelques semaines. On peut y voir un programme de 14 manches avec dix identiques à cette saison (Monte-Carlo, Suède, Croatie, Portugal, Sardaigne, Safari, Estonie, Finlande, Grèce et Japon) mais aussi quatre nouveautés avec le retour du Mexique et du Chili et deux nouveautés avec une épreuve en Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Tchéquie) et une finale en décembre en Arabie Saoudite.

La Nouvelle-Zélande de retour cette année, l'Espagne qui doit encore avoir lieu dans une dizaine de jours et Ypres qui avait joué le rôle de remplaçant en 2021 et 2022 ne compteront plus pour le calendrier mondial. Pas une surprise pour notre pays, mais bien pour les deux autres.