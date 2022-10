WRC: Hyundai remercie Oliver Solberg et veut le remplacer par "un pilote expérimenté"

La nouvelle à de quoi surprendre. Alors qu'on le croyait lié à long terme avec la marque coréenne, alors que Dani Sordo avait annoncé en début d'année qu'il mettrait un terme à sa carrière fin de cette saison, alors que le futur d'Ott Tanak est toujours incertain, Hyundai Motorsport annonce aujourd'hui que contrat du jeune Oliver Solberg (21 ans) ne sera pas prolongé au-delà de 2022.

"Même s'il a toujours été un pilote consciencieux, avide d'apprendre, nous avons constaté encore récemment que nous avions besoin de pilotes d'expérience pour nous battre face à nos concurrents," peut-on lire parmi d'autres formules de politesse dans le communiqué officiel.

Traduction: Oliver Solberg nous a déçus avec seulement une quatrième place (à Ypres, par élimination), zéro podium et zéro scratch en huit participations cette année. Ok c'est vrai. Mais quelle est l'expérience du nouveau champion du monde de 22 ans Kalle Rovanpera? A la décharge du fils du champion Petter, nous dirons qu'il a un an de moins, la moitié de participations (26 contre 50) du champion finlandais et surtout une auto moins performante et moins facile à piloter que la Yaris.

"Je suis désolé d'apprendre que je ne ferai plus partie de l'équipe l'an prochain," a admis le Suédois. "Mais je ne réponds effectivement plus à leurs critères de sélection."

Et l'expérience cela ne s'achète pas. On image qu'avec les contacts et le soutien financier qu'il a, le pilote Monster va pouvoir rebondir avec un programme au volant d'une Ford Puma de chez M-Sport.

Mais que va donc faire Hyundai? Aligner trois pilotes d'expérience. Ott Tanak en fera-t-il toujours partie? C'est à espérer. Mais un retour de l'Estonien chez Ford ou Toyota, une année sabbatique pour s'occuper de sa fille malade ou un programme allégé ne sont pas à exclure. Il faut donc trouver un autre solide pilier pour épauler notre Thierry Neuville. Mais qui? Quatre ou cinq pilotes expérimentés sont cités: Craig Breen qui accumule les bourdes chez Ford et n'a toujours pas gagné un WRC? Cela paraît peu probable. Le retour de Kris Meeke qui a déjà gagné 5 WRC mais aura 44 ans l'an prochain? Peut-être s'ils ont un bon carrossier. Le futur champion WRC2 Andreas Mikkelsen? Son passage chez Hyundai ne reste pas un bon souvenir mais pourquoi pas? Haydon Paddon qui vient de remporter la catégorie WRC2 pour Hyundai chez lui et est un excellent représentant de la marque là-bas (il fait des démos avec une Kona électrique) cela constituerait un gros risque. Seb Ogier, le grand ennemi de Thierry Neuville? C'est une plaisanterie? Il ne semble pas avoir de solution miracle même si Dani Sordo est un atout et se bat pour le podium à chacun de ses apparitions. Hyundai aurait-elle réussi à convaincre l'Espagnol de rempiler pour une saison complète? Ce serait peut-être après tout la moins mauvaise des solutions.

Rien n'est évident et ne saute aux yeux. Si ce n'est que Hyundai a estimé qu'il ne pouvait pas encore assez compter sur Oliver Solberg pour leur ramener de gros points. Une première gifle dans la tête d'un gamin qui pourra se consoler en voyant le changement d'image et de réputation qu'a eu Pierre-Louis Loubet en passant en un hiver de la Hyundai à la Ford Puma...