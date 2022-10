La pluie a surpris les pilotes au moment de s'élancer pour le "shake down", l'ultime spéciale d'essais du Rallye d'Espagne ce jeudi matin.

WRC: Ogier le plus rapide d'un "shake down" à l'eau

Dans ces conditions, il valait mieux être chaussé de slicks tendres comme les pilotes Toyota, plutôt que de durs comme dans les rangs de Hyundai préférant garder un set de pneus "softs" en plus pour la course car on annonce une météo très capricieuse pour le week-end.

Du coup, l'intérêt des chronos était plus insignifiant que jamais et il n'y avait aucune surprise à voir de gros écarts entre les différents types de pneus. Sébastien Ogier a été crédité du meilleur temps en 2.40.1 neuf dixièmes devant son équipier Takamoto Katsuta. et 1.2 devant Pierre-Louis Loubet, le seul à être passé à quatre reprises sur une Puma chaussée sur la fin des gommes les plus adéquates.

Le nouveau champion du monde Kalle Rovanpera pointe au quatrième rang à 1.4 un dixième devant son équipier Elfyn Evans et les deux Ford de Gus Greensmith et Adrien Fourmaux brûlant ses dernières cartouches.

A plus de douze secondes et même devancés par les meilleures R2, les trois pilotes officiels Hyundai sont 11ème (Ott Tanak), 12ème (Dani Sordo) et 13ème (Thierry Neuville).

"Si on est en confiance et avec les bons pneus, on luttera j'espère pour une troisième victoire ici," a confirmé notre compatriote. "Mais si la météo est changeante, cela risque d'être un rallye très compliqué."