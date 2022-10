WRC Espagne ES2: Rovanpera confirme, Neuville s'accroche à la 2ème place

Egalement nouvelle et plus humide que la première, la deuxième spéciale de Serra de la Llena était encore plus polluée au fil des passages avec de la boue et des graviers sortant des cordes.

Premier sur la route, Kalle Rovanpera en a profité pour signer un deuxième scratch 2.1 devant Thierry Neuville. L'écart entre le champion du monde et le Belge passe donc à 3.3.

Sébastien Ogier s'accroche lui aussi au 3ème rang à 4.7 du leader après ces deux premiers exercices.

Perte de temps plus conséquente pour Ott Tanak regrettant n'avoir "aucun feeling avec la voiture." L'Estonien chute au 5ème rang absolu à 7.3, une seconde et demie devant la troisième Yaris d'Elfyn Evans.

Confirmation que les pilotes Ford et le régional Dani Sordo sont en difficultés et ne peuvent actuellement suivre le rythme imprimé par les ténors.

ES1: Rovanpera premier leader 1.2 devant Neuville

Nouvelle spéciale tracée sur 11 km entre Els Omells et Malda, l'épreuve d'ouverture de ce Rallye d'Espagne a vu le jeune champion Kalle Rovanpera signer le premier scratch. Avantagé en s'élançant en premier sur une route se salissant au fur et à mesure des passages, avec pas mal de "coupes" dans les cordes et une trajectoire se recouvrant au fur et à mesure de boue, le Finlandais a pris un léger avantage de 1.2 sur un Thierry Neuville confiant:

"On a perdu peu de temps dans le début qui était fort pollué et, contrairement aux pilotes Toyota, on n'a pas roulé en pneus tendres hier donc il a fallu un peu se réhabituer," a confié le Belge au point stop. "Mais le temps est OK."

Son équipier chez Hyundai Ott Tanak, deuxième sur la route, suit à 3 dixièmes, tandis que Sébastien Ogier, parti beaucoup plus tard, signe le 4ème chrono à 1.6, 1.2 devant l'autre Toyota d'Elfyn Evans.

Les favoris sont en place, Dani Sordo paie un peu sa position de départ (son 18ème chez lui) éloignée, tandis que les pilotes Ford se sont montrés très prudents et sont déjà distancés. Le Rallye d'Espagne peut vraiment démarrer et promet une belle bataille entre Toyota et Hyundai.