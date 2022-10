WRC Espagne ES10: Ogier répond et repousse Neuville à 14.2

Après un départ relativement prudent ce matin, Seb Ogier a démontré qu'il comptait bien remporter cette épreuve en signant un nouveau scratch dans l'ES10 2.6 devant Thierry Neuville qui donne tout. "Mais ce n'est pas suffisant," regrette le Belge. "Je sens qu'il y aurait moyen d'aller plus vite avec de meilleurs réglages. Dès que la route est un peu sale, je perds du temps."

Deuxième chrono, notre compatriote reprend 1.7 à Kalle Rovanpera et se rapproche à 4.5 de la deuxième place. Mais la victoire et Seb Ogier s'éloignent, le Français portant son avance à 14.2 avant la dernière spéciale de la boucle:

"Ma Yaris fonctionne bien et je m'amuse," sourit le Gapençais. Du côté de chez Toyota, on peut mettre le champagne au frais. Après celui des pilotes décroché en Nouvelle-Zélande, celui des constructeurs se rapproche.

Tandis qu'Ott Tanak, à nouveau battu par son équipier, semble lui s'éloigner de Hyundai... "Je ne suis pas sûr du tout que les problèmes de système hybride dont j'ai été victime hier à deux reprises soient liés au fournisseur," a déclaré à Dirtfish un Estonien continuant à critiquer son employeur.

Pas de doute, le malaise persiste du côté des Coréens où même le local Dani Sordo ne parvient pas à faire mieux que des cinquièmes temps et aura du mal à résister au retour d'Elfyn Evans. "Je n'aime pas chercher d'excuses," a déclaré plus habilement l'Espagnol espérant un programme plus complet en 2023. "L'auto va bien, je fais ce quelle peux, mais les chronos ne suivent pas. C'est comme cela."

ES9: Thierry Neuville devant les Toyota

Thierry Neuville s'est levé du bon pied droit. Dans la première spéciale du jour, Savalla, notre compatriote a signé le meilleur temps, son deuxième scratch sur cette épreuve. Sur une spéciale totalement sèche et peu salie par le passage des neuf concurrents devant lui, le pilote Hyundai a devancé les deux Yaris des leaders Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera respectivement de neuf dixièmes et une seconde et demie. Ce n'est pas grand chose, mais c'est bon pour le moral. Il revient ainsi à 11.6 du leader français et 6.2 du nouveau champion du monde maintenant ainsi une certaine pression.

"Je ne me sens pourtant pas confortable derrière le volant," reconnaît le Saint-Vithois. "Il m'est difficile de sentir le grip et je souffre toujours d'un peu de sousvirage."