WRC Espagne ES16-17: Encore un scratch pour Neuville, crevaisons pour Rovanpera, Breen et Evans

La première et unique spéciale nocturne de ce rallye a été remportée à la lueur des phares tôt ce matin par le local Dani Sordo, 3 dixièmes devant son équipier Thierry Neuville.

"Ma Hyundai fait vraiment tout ce que je lui demande, elle est fantastique à piloter," déclarait l'Espagnol, tandis que, malgré un quatrième scratch dans la spéciale suivante, l'ES17 qui servira de Power Stage à 12h18, Thierry Neuville continuait à se plaindre de sousvirage.

En deux spéciales, le Belge a repris six secondes au leader français. C'est bien mais pas suffisant. Il s'est par contre libéré de la menace de Kalle Rovanpera, un dixième derrière dans l'ES16 avant de perdre 13.2 dans la suivante sur le Belge suite à une crevaison. Deux autres pilotes ont été victimes visiblement du même trou dans la route, son équipier Elfyn Evans et Craig Breen qui est même monté sur un talus où il a arraché une partie de l'avant gauche de sa Ford Puma. Décidément bien malchanceux cette saison, l'Irlandais a perdu près d'une minute et deux places au classement général au profit de Takamoto Katsuta et d'Adrien Fourmaux. Ce dernier a pourtant connu lui aussi une belle frayeur en touchant un rail en sortie de virage, heureusement sans gros dommages ni perte de temps.

Au classement général, le podium Ogier-Neuville-Rovanpera semble désormais joué à deux spéciales du but. Et il n'y a plus vraiment de bataille dans le Top 10.

En WRC2, Teemu Suninen possède 30 secondes d'avance sur sa Hyundai sur la Citroën C3 de Johan Rossel.